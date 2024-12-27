Сьогоднішня ціна Fisttrumppump (FTP)

Поточна ціна Fisttrumppump (FTP) сьогодні становить 0.851667 USD з ринковою капіталізацією $ 852.07K USD. Ціна FTP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fisttrumppump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.04K USD

- зміна ціни Fisttrumppump протягом дня — +8.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

Отримуйте оновлення цін FTP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FTP.