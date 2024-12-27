Ціна Fisttrumppump (FTP)
Поточна ціна Fisttrumppump (FTP) сьогодні становить 0.851667 USD з ринковою капіталізацією $ 852.07K USD. Ціна FTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fisttrumppump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.04K USD
- зміна ціни Fisttrumppump протягом дня — +8.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fisttrumppump до USD становила $ +0.06855.
За останні 30 днів зміна ціни Fisttrumppump до USD становила $ +0.7771492886.
За останні 60 днів зміна ціни Fisttrumppump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fisttrumppump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.06855
|+8.75%
|30 днів
|$ +0.7771492886
|+91.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fisttrumppump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
+8.75%
-4.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!
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