Ціна Fistbump (FIST)
Поточна ціна Fistbump (FIST) сьогодні становить 0.009317 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fistbump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 719.67K USD
- зміна ціни Fistbump протягом дня — +5.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fistbump до USD становила $ +0.00045771.
За останні 30 днів зміна ціни Fistbump до USD становила $ +0.0070672221.
За останні 60 днів зміна ціни Fistbump до USD становила $ +0.0065872969.
За останні 90 днів зміна ціни Fistbump до USD становила $ +0.0031848414026393525.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045771
|+5.17%
|30 днів
|$ +0.0070672221
|+75.85%
|60 днів
|$ +0.0065872969
|+70.70%
|90 днів
|$ +0.0031848414026393525
|+51.94%
Останній аналіз цін Fistbump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.93%
+5.17%
+96.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FIST is the governance token of FstSwap, a decentralized exchange protocol based on BSC Binance Smart Chain, with a total of 200 million tokens in full circulation
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