Сьогоднішня ціна Fistbump (FIST)

Поточна ціна Fistbump (FIST) сьогодні становить 0.009317 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fistbump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 719.67K USD

- зміна ціни Fistbump протягом дня — +5.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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