Актуальна ціна Fishwheel сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FSHWHL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FSHWHL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fishwheel сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FSHWHL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FSHWHL на MEXC вже зараз.

Докладніше про FSHWHL

Інформація про ціну FSHWHL

Офіційний вебсайт FSHWHL

Токеноміка FSHWHL

Прогноз ціни FSHWHL

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Fishwheel

Ціна Fishwheel (FSHWHL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FSHWHL до USD:

$0,00010781
$0,00010781$0,00010781
+8,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Fishwheel (FSHWHL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fishwheel (FSHWHL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0031303
$ 0,0031303$ 0,0031303

$ 0
$ 0$ 0

-0,29%

+8,02%

+0,45%

+0,45%

Актуальна ціна Fishwheel (FSHWHL) становить --. За останні 24 години FSHWHL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FSHWHL становить $ 0,0031303, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FSHWHL змінився на -0,29% за останню годину, +8,02% за 24 години та на +0,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fishwheel (FSHWHL)

$ 103,78K
$ 103,78K$ 103,78K

--
----

$ 103,78K
$ 103,78K$ 103,78K

962,53M
962,53M 962,53M

962 525 314,925227
962 525 314,925227 962 525 314,925227

Поточна ринкова капіталізація Fishwheel — $ 103,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FSHWHL — 962,53M, зі загальною пропозицією 962525314.925227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,78K.

Історія ціни Fishwheel (FSHWHL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fishwheel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fishwheel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fishwheel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fishwheel до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,02%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Fishwheel (FSHWHL)

FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill’s design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill’s Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it’s a quirky emblem of the platform’s mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Fishwheel (FSHWHL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Fishwheel (USD)

Скільки коштуватиме Fishwheel (FSHWHL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fishwheel (FSHWHL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fishwheel.

Перегляньте прогноз ціни Fishwheel вже зараз!

FSHWHL до місцевих валют

Токеноміка Fishwheel (FSHWHL)

Розуміння токеноміки Fishwheel (FSHWHL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FSHWHL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Fishwheel (FSHWHL)

Скільки сьогодні коштує Fishwheel (FSHWHL)?
Актуальна ціна FSHWHL у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FSHWHL до USD?
Поточна ціна FSHWHL до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fishwheel?
Ринкова капіталізація FSHWHL — $ 103,78K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FSHWHL?
Циркуляційна пропозиція FSHWHL — 962,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FSHWHL?
FSHWHL досяг історичної максимальної ціни у 0,0031303 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FSHWHL?
Історична мінімальна ціна FSHWHL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FSHWHL?
Актуальний обсяг торгівлі FSHWHL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FSHWHL цього року?
FSHWHL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FSHWHL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fishwheel (FSHWHL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.