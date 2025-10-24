Інформація щодо ціни Fishwheel (FSHWHL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0031303$ 0,0031303 $ 0,0031303 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,29% Зміна ціни (1 дн.) +8,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,45%

Актуальна ціна Fishwheel (FSHWHL) становить --. За останні 24 години FSHWHL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FSHWHL становить $ 0,0031303, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FSHWHL змінився на -0,29% за останню годину, +8,02% за 24 години та на +0,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fishwheel (FSHWHL)

Ринкова капіталізація $ 103,78K$ 103,78K $ 103,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 103,78K$ 103,78K $ 103,78K Циркуляційне постачання 962,53M 962,53M 962,53M Загальна пропозиція 962 525 314,925227 962 525 314,925227 962 525 314,925227

Поточна ринкова капіталізація Fishwheel — $ 103,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FSHWHL — 962,53M, зі загальною пропозицією 962525314.925227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,78K.