Сьогоднішня ціна Fishkoin

Поточна ціна Fishkoin (KOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KOIN до USD становить $ 0 за KOIN.

Fishkoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 101 208, з циркуляційною пропозицією у 16,65T KOIN. Протягом останніх 24 годин KOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KOIN змінився на +0,04% за останню годину та на +3,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fishkoin (KOIN)

Ринкова капіталізація $ 101,21K$ 101,21K $ 101,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 101,21K$ 101,21K $ 101,21K Циркуляційне постачання 16,65T 16,65T 16,65T Загальна пропозиція 16 649 761 569 314,455 16 649 761 569 314,455 16 649 761 569 314,455

Поточна ринкова капіталізація Fishkoin — $ 101,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOIN — 16,65T, зі загальною пропозицією 16649761569314.455. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 101,21K.