Сьогоднішня ціна Fishing Frenzy

Поточна ціна Fishing Frenzy (FISH) сьогодні становить $ 0,00123127, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FISH до USD становить $ 0,00123127 за FISH.

Fishing Frenzy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 337 966, з циркуляційною пропозицією у 275,01M FISH. Протягом останніх 24 годин FISH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00483823, тоді як історичний мінімум — $ 0,0011024.

У короткостроковій динаміці FISH змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 45,75.

Ринкова інформація щодо Fishing Frenzy (FISH)

Ринкова капіталізація $ 337,97K$ 337,97K $ 337,97K Обсяг (за 24 год) $ 45,75$ 45,75 $ 45,75 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Циркуляційне постачання 275,01M 275,01M 275,01M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fishing Frenzy — $ 337,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 45,75. Циркуляційна пропозиція FISH — 275,01M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,23M.