Сьогоднішня ціна FISH2

Поточна ціна FISH2 (FISH2) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FISH2 до USD становить $ 0 за FISH2.

FISH2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,228.73, з циркуляційною пропозицією у 999.35M FISH2. Протягом останніх 24 годин FISH2 торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FISH2 змінився на -- за останню годину та на -3.38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FISH2 (FISH2)

Ринкова капіталізація $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Циркуляційне постачання 999.35M 999.35M 999.35M Загальна пропозиція 999,351,843.801489 999,351,843.801489 999,351,843.801489

Поточна ринкова капіталізація FISH2 — $ 12.23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FISH2 — 999.35M, зі загальною пропозицією 999351843.801489. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.23K.