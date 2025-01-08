Ціна Fish N Chips (CHIPPY)
Поточна ціна Fish N Chips (CHIPPY) сьогодні становить 0.00199315 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна CHIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fish N Chips:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.63K USD
- зміна ціни Fish N Chips протягом дня — -12.49%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fish N Chips до USD становила $ -0.000284481825136141.
За останні 30 днів зміна ціни Fish N Chips до USD становила $ +0.0004292764.
За останні 60 днів зміна ціни Fish N Chips до USD становила $ -0.0009266921.
За останні 90 днів зміна ціни Fish N Chips до USD становила $ +0.000583217347335947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000284481825136141
|-12.49%
|30 днів
|$ +0.0004292764
|+21.54%
|60 днів
|$ -0.0009266921
|-46.49%
|90 днів
|$ +0.000583217347335947
|+41.36%
Останній аналіз цін Fish N Chips: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-12.49%
+74.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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