Сьогоднішня ціна Fish N Chips (CHIPPY)

Поточна ціна Fish N Chips (CHIPPY) сьогодні становить 0.00199315 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна CHIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fish N Chips:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.63K USD

- зміна ціни Fish N Chips протягом дня — -12.49%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін CHIPPY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHIPPY.