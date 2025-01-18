Ціна Fish Crypto (FICO)
Поточна ціна Fish Crypto (FICO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FICO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fish Crypto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.03 USD
- зміна ціни Fish Crypto протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fish Crypto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fish Crypto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fish Crypto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fish Crypto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+19.54%
|60 днів
|$ 0
|+12.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fish Crypto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Super fishers catch legendary fish" - This is the story from a famous series that has inspired us to create FishCrypto. Every player is a legend, each choosing the best fishing rod to go and catch fish, collect them, own valuable items and most importantly, have a blast. FishCrypto is an NFT Play-to-Earn game about exploring Vestu Island, capturing and taming magical fish to grant the desires of each adventurers. FishCrypto’s magical fish and NFT assets will accompany you to the future Metaverse, battling other players and safeguarding you from its hazards. FishCrypto is a simple game for everyone, and it does not require a lot of effort to play. However, one thing is for sure: FishCrypto is never dull since you can always as your actual friends to join you in the game and hunt loot from treasure island Vestu. FishCrypto is meant to be fun, and give back community monetary value through the magic of blockchain. Welcome on board, fishers!
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