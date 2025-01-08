Ціна Fish Cat (FAT)
Поточна ціна Fish Cat (FAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.42K USD. Ціна FAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fish Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26K USD
- зміна ціни Fish Cat протягом дня — -18.61%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fish Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fish Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fish Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fish Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fish Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-18.61%
-40.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fish Cat ($FAT) is a meme coin on the Sui blockchain, characterized by its blend of cat and fish meme themes. Fish Cat focuses on creating an entertaining and interactive environment for meme lovers and crypto enthusiasts. It leverages the Sui network for its transactions, known for its scalability and performance. The project's aim is to cultivate a fun, engaging community space within the often complex world of cryptocurrency, emphasizing humour and community spirit.
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