Сьогоднішня ціна Fish Cat (FAT)

Поточна ціна Fish Cat (FAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.42K USD. Ціна FAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fish Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26K USD

- зміна ціни Fish Cat протягом дня — -18.61%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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