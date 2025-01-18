Ціна FISCO Coin (FSCC)
Поточна ціна FISCO Coin (FSCC) сьогодні становить 0.21624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FSCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FISCO Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58 USD
- зміна ціни FISCO Coin протягом дня — -0.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FISCO Coin до USD становила $ -0.0015234445912857.
За останні 30 днів зміна ціни FISCO Coin до USD становила $ +0.0059974812.
За останні 60 днів зміна ціни FISCO Coin до USD становила $ +0.0779414158.
За останні 90 днів зміна ціни FISCO Coin до USD становила $ +0.08247705793731587.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015234445912857
|-0.69%
|30 днів
|$ +0.0059974812
|+2.77%
|60 днів
|$ +0.0779414158
|+36.04%
|90 днів
|$ +0.08247705793731587
|+61.66%
Останній аналіз цін FISCO Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.69%
+8.41%
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