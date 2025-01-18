Ціна FirstHare (FIRSTHARE)
Поточна ціна FirstHare (FIRSTHARE) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIRSTHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FirstHare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34 USD
- зміна ціни FirstHare протягом дня — -2.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FirstHare до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни FirstHare до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни FirstHare до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни FirstHare до USD становила $ -0.000000000000000000005667492570786762.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-2.41%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-0.30%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|+12.83%
|90 днів
|$ -0.000000000000000000005667492570786762
|-100.00%
Останній аналіз цін FirstHare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.41%
+1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FirstHare, Based on the creation of the World Universe World First Hare is born with MeMe chaos, aiming to create a MeMe + Gamefi world, from the great Hare family.
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