Ціна First Ever Meme Currency (KEKELS)
Поточна ціна First Ever Meme Currency (KEKELS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30,45K USD. Ціна KEKELS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності First Ever Meme Currency:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни First Ever Meme Currency протягом дня — +17,07%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни First Ever Meme Currency до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни First Ever Meme Currency до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни First Ever Meme Currency до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни First Ever Meme Currency до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17,07%
|30 днів
|$ 0
|+24,37%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін First Ever Meme Currency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,50%
+17,07%
+70,74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.
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