Сьогоднішня ціна First Convicted Raccoon

Поточна ціна First Convicted Raccoon (FRED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRED до USD становить $ 0 за FRED.

First Convicted Raccoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,837.43, з циркуляційною пропозицією у 696.20M FRED. Протягом останніх 24 годин FRED торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00327984, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRED змінився на -- за останню годину та на +10.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо First Convicted Raccoon (FRED)

Ринкова капіталізація $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Циркуляційне постачання 696.20M 696.20M 696.20M Загальна пропозиція 696,198,655.817253 696,198,655.817253 696,198,655.817253

Поточна ринкова капіталізація First Convicted Raccoon — $ 11.84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRED — 696.20M, зі загальною пропозицією 696198655.817253. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.84K.