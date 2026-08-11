Сьогоднішня ціна First Convicted RACCON

Поточна ціна First Convicted RACCON (FRED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRED до USD становить $ 0 за FRED.

First Convicted RACCON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 289 835, з циркуляційною пропозицією у 999,84M FRED. Протягом останніх 24 годин FRED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,303243, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRED змінився на -0,03% за останню годину та на +20,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 30,50K.

Ринкова інформація щодо First Convicted RACCON (FRED)

Ринкова капіталізація $ 289,84K$ 289,84K $ 289,84K Обсяг (за 24 год) $ 30,50K$ 30,50K $ 30,50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 289,84K$ 289,84K $ 289,84K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 843 302,96 999 843 302,96 999 843 302,96

Поточна ринкова капіталізація First Convicted RACCON — $ 289,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 30,50K. Циркуляційна пропозиція FRED — 999,84M, зі загальною пропозицією 999843302.96. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 289,84K.