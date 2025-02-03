Сьогоднішня ціна First bitcoin kid (TPU)

Поточна ціна First bitcoin kid (TPU) сьогодні становить 0.0008731 USD з ринковою капіталізацією $ 889.39K USD. Ціна TPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності First bitcoin kid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54M USD

- зміна ціни First bitcoin kid протягом дня — +4.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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