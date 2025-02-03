Ціна First bitcoin kid (TPU)
Поточна ціна First bitcoin kid (TPU) сьогодні становить 0.0008731 USD з ринковою капіталізацією $ 889.39K USD. Ціна TPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності First bitcoin kid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54M USD
- зміна ціни First bitcoin kid протягом дня — +4.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін TPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TPU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни First bitcoin kid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни First bitcoin kid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни First bitcoin kid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни First bitcoin kid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін First bitcoin kid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.44%
+4.54%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TPU до AUD
A$0.001423153
|1 TPU до GBP
￡0.000707211
|1 TPU до EUR
€0.000846907
|1 TPU до USD
$0.0008731
|1 TPU до MYR
RM0.003920219
|1 TPU до TRY
₺0.03134429
|1 TPU до JPY
¥0.135950401
|1 TPU до RUB
₽0.087257614
|1 TPU до INR
₹0.076090665
|1 TPU до IDR
Rp14.313112464
|1 TPU до PHP
₱0.051216046
|1 TPU до EGP
￡E.0.044432059
|1 TPU до BRL
R$0.005098904
|1 TPU до CAD
C$0.001283457
|1 TPU до BDT
৳0.107906429
|1 TPU до NGN
₦1.467392977
|1 TPU до UAH
₴0.036897206
|1 TPU до VES
Bs0.0506398
|1 TPU до PKR
Rs0.246842832
|1 TPU до KZT
₸0.458560851
|1 TPU до THB
฿0.029755248
|1 TPU до TWD
NT$0.02898692
|1 TPU до CHF
Fr0.000794521
|1 TPU до HKD
HK$0.006801449
|1 TPU до MAD
.د.م0.008879427