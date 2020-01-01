Токеноміка First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Офіційний вебсайт: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ Купити ROBOCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,79K $ 14,79K $ 14,79K Загальна пропозиція: $ 998,91M $ 998,91M $ 998,91M Циркуляційна пропозиція: $ 998,91M $ 998,91M $ 998,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,79K $ 14,79K $ 14,79K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

Токеноміка First Bitcoin ATM (ROBOCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROBOCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROBOCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROBOCOIN, досліджуйте ціну токена ROBOCOIN в реальному часі!

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