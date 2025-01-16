Сьогоднішня ціна First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

Поточна ціна First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.85K USD. Ціна ROBOCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності First Bitcoin ATM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40K USD

- зміна ціни First Bitcoin ATM протягом дня — +12.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD

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