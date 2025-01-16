Ціна First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)
Поточна ціна First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.85K USD. Ціна ROBOCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності First Bitcoin ATM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40K USD
- зміна ціни First Bitcoin ATM протягом дня — +12.25%
- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни First Bitcoin ATM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни First Bitcoin ATM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни First Bitcoin ATM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни First Bitcoin ATM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін First Bitcoin ATM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+12.25%
-96.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community.
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