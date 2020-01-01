Токеноміка First AI Owned Dog (GRACIE) Дізнайтеся ключову інформацію про First AI Owned Dog (GRACIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація First AI Owned Dog (GRACIE) $GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time. Офіційний вебсайт: https://gracie.wtf/ Купити GRACIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни First AI Owned Dog (GRACIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена First AI Owned Dog (GRACIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,08K $ 4,08K $ 4,08K Загальна пропозиція: $ 995,45M $ 995,45M $ 995,45M Циркуляційна пропозиція: $ 995,45M $ 995,45M $ 995,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,08K $ 4,08K $ 4,08K Історичний максимум: $ 0,00027086 $ 0,00027086 $ 0,00027086 Історичний мінімум: $ 0,0000035 $ 0,0000035 $ 0,0000035 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну First AI Owned Dog (GRACIE)

Токеноміка First AI Owned Dog (GRACIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки First AI Owned Dog (GRACIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRACIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRACIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRACIE, досліджуйте ціну токена GRACIE в реальному часі!

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