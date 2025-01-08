Ціна First AI Owned Dog (GRACIE)
Поточна ціна First AI Owned Dog (GRACIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.85K USD. Ціна GRACIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності First AI Owned Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.69 USD
- зміна ціни First AI Owned Dog протягом дня — -9.92%
- циркуляційна пропозиція – 996.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни First AI Owned Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни First AI Owned Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни First AI Owned Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни First AI Owned Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.92%
|30 днів
|$ 0
|-27.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін First AI Owned Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-9.92%
-0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
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