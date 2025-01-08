Сьогоднішня ціна First AI Owned Dog (GRACIE)

Поточна ціна First AI Owned Dog (GRACIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.85K USD. Ціна GRACIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності First AI Owned Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.69 USD

- зміна ціни First AI Owned Dog протягом дня — -9.92%

- циркуляційна пропозиція – 996.10M USD

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