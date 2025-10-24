Інформація щодо ціни first AI actress (TILLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,45% Зміна ціни (1 дн.) +1,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,02%

Актуальна ціна first AI actress (TILLY) становить --. За останні 24 години TILLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TILLY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TILLY змінився на +0,45% за останню годину, +1,49% за 24 години та на -29,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо first AI actress (TILLY)

Ринкова капіталізація $ 20,49K$ 20,49K $ 20,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,49K$ 20,49K $ 20,49K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 670 732,655054 999 670 732,655054 999 670 732,655054

Поточна ринкова капіталізація first AI actress — $ 20,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TILLY — 999,67M, зі загальною пропозицією 999670732.655054. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,49K.