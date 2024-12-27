Ціна Firmachain (FCT)
Поточна ціна Firmachain (FCT) сьогодні становить 0.04287453 USD з ринковою капіталізацією $ 40.21M USD. Ціна FCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Firmachain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 968.21K USD
- зміна ціни Firmachain протягом дня — +1.94%
- циркуляційна пропозиція – 938.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Firmachain до USD становила $ +0.00081508.
За останні 30 днів зміна ціни Firmachain до USD становила $ -0.0073075734.
За останні 60 днів зміна ціни Firmachain до USD становила $ +0.0099105933.
За останні 90 днів зміна ціни Firmachain до USD становила $ +0.00264262188173812.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00081508
|+1.94%
|30 днів
|$ -0.0073075734
|-17.04%
|60 днів
|$ +0.0099105933
|+23.12%
|90 днів
|$ +0.00264262188173812
|+6.57%
Останній аналіз цін Firmachain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
+1.94%
+5.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain.
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