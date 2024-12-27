Сьогоднішня ціна Firmachain (FCT)

Поточна ціна Firmachain (FCT) сьогодні становить 0.04287453 USD з ринковою капіталізацією $ 40.21M USD. Ціна FCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Firmachain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 968.21K USD

- зміна ціни Firmachain протягом дня — +1.94%

- циркуляційна пропозиція – 938.25M USD

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