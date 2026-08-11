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Поточна ціна Firelight Staked XRP сьогодні становить 1,007 USD. Ринкова капіталізація STXRP становить 58 744 340 USD. Відстежуйте оновлення цін STXRP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Firelight Staked XRP сьогодні становить 1,007 USD. Ринкова капіталізація STXRP становить 58 744 340 USD. Відстежуйте оновлення цін STXRP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Firelight Staked XRP (STXRP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STXRP до USD:

$1,007
$1,007$1,007
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Firelight Staked XRP (STXRP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:11:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Firelight Staked XRP

Поточна ціна Firelight Staked XRP (STXRP) сьогодні становить $ 1,007, зі зміною 2,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STXRP до USD становить $ 1,007 за STXRP.

Firelight Staked XRP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 744 340, з циркуляційною пропозицією у 58,33M STXRP. Протягом останніх 24 годин STXRP торгувався між $ 1,007 (мінімум) та $ 1,035 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,4, тоді як історичний мінімум — $ 0,961388.

У короткостроковій динаміці STXRP змінився на -0,51% за останню годину та на -5,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,39K.

Ринкова інформація щодо Firelight Staked XRP (STXRP)

$ 58,74M
$ 58,74M$ 58,74M

$ 14,39K
$ 14,39K$ 14,39K

$ 58,74M
$ 58,74M$ 58,74M

58,33M
58,33M 58,33M

58 329 105,7235
58 329 105,7235 58 329 105,7235

Поточна ринкова капіталізація Firelight Staked XRP — $ 58,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,39K. Циркуляційна пропозиція STXRP — 58,33M, зі загальною пропозицією 58329105.7235. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,74M.

Історія ціни Firelight Staked XRP у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,007
$ 1,007$ 1,007
Мін. за 24 год
$ 1,035
$ 1,035$ 1,035
Макс. за 24 год

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

$ 1,035
$ 1,035$ 1,035

$ 2,4
$ 2,4$ 2,4

$ 0,961388
$ 0,961388$ 0,961388

-0,51%

-2,77%

-5,94%

-5,94%

Історія ціни Firelight Staked XRP (STXRP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Firelight Staked XRP до USD становила $ -0,028734492725441818.
За останні 30 днів зміна ціни Firelight Staked XRP до USD становила $ -0,0736862180.
За останні 60 днів зміна ціни Firelight Staked XRP до USD становила $ -0,1289792789.
За останні 90 днів зміна ціни Firelight Staked XRP до USD становила $ +0,0004510639278422.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,028734492725441818-2,77%
30 днів$ -0,0736862180-7,31%
60 днів$ -0,1289792789-12,80%
90 днів$ +0,0004510639278422+0,00%

Прогноз ціни Firelight Staked XRP

Прогноз ціни Firelight Staked XRP (STXRP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STXRP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Firelight Staked XRP (STXRP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Firelight Staked XRP потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Firelight Staked XRP у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STXRP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Firelight Staked XRP.

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Ресурс Firelight Staked XRP (STXRP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Flare Network EcosystemLiquid Staking Tokens

Про Firelight Staked XRP

Яка зараз ціна Firelight Staked XRP?

Firelight Staked XRP торгують за ₴44.37773074052880000, зміна ціни за останні 24 години становить -2.77%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Firelight Staked XRP становить ₴105.766190444160000, тоді як ATL — ₴42.36764429113753920000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка STXRP сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴2588818771.64853585600000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Firelight Staked XRP?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до STXRP.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 58329105.7235 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Firelight Staked XRP?

Firelight Staked XRP належить до класифікації Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію STXRP?

Робота в мережі -- дозволяє STXRP використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Firelight Staked XRP

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:11:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Firelight Staked XRP (STXRP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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