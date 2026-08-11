Сьогоднішня ціна Firelight Staked XRP

Поточна ціна Firelight Staked XRP (STXRP) сьогодні становить $ 1,007, зі зміною 2,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STXRP до USD становить $ 1,007 за STXRP.

Firelight Staked XRP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 744 340, з циркуляційною пропозицією у 58,33M STXRP. Протягом останніх 24 годин STXRP торгувався між $ 1,007 (мінімум) та $ 1,035 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,4, тоді як історичний мінімум — $ 0,961388.

У короткостроковій динаміці STXRP змінився на -0,51% за останню годину та на -5,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,39K.

Ринкова інформація щодо Firelight Staked XRP (STXRP)

Ринкова капіталізація $ 58,74M$ 58,74M $ 58,74M Обсяг (за 24 год) $ 14,39K$ 14,39K $ 14,39K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,74M$ 58,74M $ 58,74M Циркуляційне постачання 58,33M 58,33M 58,33M Загальна пропозиція 58 329 105,7235 58 329 105,7235 58 329 105,7235

Поточна ринкова капіталізація Firelight Staked XRP — $ 58,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,39K. Циркуляційна пропозиція STXRP — 58,33M, зі загальною пропозицією 58329105.7235. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,74M.