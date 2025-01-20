Ціна Firefly (FLY)
Поточна ціна Firefly (FLY) сьогодні становить 0.00102176 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Firefly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.31 USD
- зміна ціни Firefly протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Firefly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Firefly до USD становила $ -0.0000090323.
За останні 60 днів зміна ціни Firefly до USD становила $ -0.0000197063.
За останні 90 днів зміна ціни Firefly до USD становила $ -0.0005741785867723207.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ -0.0000090323
|-0.88%
|60 днів
|$ -0.0000197063
|-1.92%
|90 днів
|$ -0.0005741785867723207
|-35.97%
Останній аналіз цін Firefly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+0.66%
+0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is firefly? firefly is a premier modular DEX with CEX-like features on the Manta Pacific L2. It offers limit orders and 24/7 user support. Developed by Amazon and X veterans, Firefly aims to empower the Manta ecosystem. firefly was admitted to Manta's coveted zk Accelerator Program, one of nine projects selected in Manta's initial batch, out of 175 projects in the ecosystem. Accelerator projects receive support from Manta, Polygon, Celestia, and leading players in the crypto space.
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