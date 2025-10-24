Інформація щодо ціни firecoin (FIRECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) +2,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +128,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +128,05%

Актуальна ціна firecoin (FIRECOIN) становить --. За останні 24 години FIRECOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIRECOIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FIRECOIN змінився на -0,68% за останню годину, +2,94% за 24 години та на +128,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо firecoin (FIRECOIN)

Ринкова капіталізація $ 10,40K$ 10,40K $ 10,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,40K$ 10,40K $ 10,40K Циркуляційне постачання 910,86M 910,86M 910,86M Загальна пропозиція 910 858 751,549774 910 858 751,549774 910 858 751,549774

Поточна ринкова капіталізація firecoin — $ 10,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIRECOIN — 910,86M, зі загальною пропозицією 910858751.549774. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,40K.