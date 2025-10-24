Актуальна ціна FireChicken сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FCKN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FCKN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна FireChicken сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FCKN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FCKN на MEXC вже зараз.

Ціна FireChicken (FCKN)

Актуальна ціна 1 FCKN до USD:

$0,00019372
$0,00019372$0,00019372
+2,70%1D
Інформація щодо ціни FireChicken (FCKN) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,35%

+2,72%

+0,08%

+0,08%

Актуальна ціна FireChicken (FCKN) становить --. За останні 24 години FCKN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FCKN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FCKN змінився на -0,35% за останню годину, +2,72% за 24 години та на +0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FireChicken (FCKN)

$ 190,93K
$ 190,93K$ 190,93K

--
----

$ 190,93K
$ 190,93K$ 190,93K

985,60M
985,60M 985,60M

985 595 425,464798
985 595 425,464798 985 595 425,464798

Поточна ринкова капіталізація FireChicken — $ 190,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FCKN — 985,60M, зі загальною пропозицією 985595425.464798. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 190,93K.

Історія ціни FireChicken (FCKN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,72%
30 днів$ 0-10,98%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

Прогноз ціни FireChicken (USD)

Скільки коштуватиме FireChicken (FCKN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FireChicken (FCKN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FireChicken.

Токеноміка FireChicken (FCKN)

Розуміння токеноміки FireChicken (FCKN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FCKN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про FireChicken (FCKN)

Скільки сьогодні коштує FireChicken (FCKN)?
Актуальна ціна FCKN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FCKN до USD?
Поточна ціна FCKN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FireChicken?
Ринкова капіталізація FCKN — $ 190,93K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FCKN?
Циркуляційна пропозиція FCKN — 985,60M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FCKN?
FCKN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FCKN?
Історична мінімальна ціна FCKN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FCKN?
Актуальний обсяг торгівлі FCKN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FCKN цього року?
FCKN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FCKN для поглибленого аналізу.
