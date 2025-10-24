Ціна FireChicken (FCKN)
-0,35%
+2,72%
+0,08%
+0,08%
Актуальна ціна FireChicken (FCKN) становить --. За останні 24 години FCKN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FCKN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то FCKN змінився на -0,35% за останню годину, +2,72% за 24 години та на +0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація FireChicken — $ 190,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FCKN — 985,60M, зі загальною пропозицією 985595425.464798. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 190,93K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FireChicken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,72%
|30 днів
|$ 0
|-10,98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.
The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.
While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Скільки коштуватиме FireChicken (FCKN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FireChicken (FCKN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FireChicken.
Перегляньте прогноз ціни FireChicken вже зараз!
Розуміння токеноміки FireChicken (FCKN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FCKN зараз!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.