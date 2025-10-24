Інформація щодо ціни FireChicken (FCKN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,35% Зміна ціни (1 дн.) +2,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,08%

Актуальна ціна FireChicken (FCKN) становить --. За останні 24 години FCKN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FCKN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FCKN змінився на -0,35% за останню годину, +2,72% за 24 години та на +0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FireChicken (FCKN)

Ринкова капіталізація $ 190,93K$ 190,93K $ 190,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 190,93K$ 190,93K $ 190,93K Циркуляційне постачання 985,60M 985,60M 985,60M Загальна пропозиція 985 595 425,464798 985 595 425,464798 985 595 425,464798

Поточна ринкова капіталізація FireChicken — $ 190,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FCKN — 985,60M, зі загальною пропозицією 985595425.464798. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 190,93K.