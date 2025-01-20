Сьогоднішня ціна FireBot (FBX)

Поточна ціна FireBot (FBX) сьогодні становить 0.417353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FireBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.37K USD

- зміна ціни FireBot протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FBX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FBX.