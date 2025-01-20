Ціна FireBot (FBX)
Поточна ціна FireBot (FBX) сьогодні становить 0.417353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FireBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.37K USD
- зміна ціни FireBot протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FireBot до USD становила $ +0.00600894.
За останні 30 днів зміна ціни FireBot до USD становила $ +0.0783371998.
За останні 60 днів зміна ціни FireBot до USD становила $ +0.4258330704.
За останні 90 днів зміна ціни FireBot до USD становила $ +0.14032405704909037.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00600894
|+1.46%
|30 днів
|$ +0.0783371998
|+18.77%
|60 днів
|$ +0.4258330704
|+102.03%
|90 днів
|$ +0.14032405704909037
|+50.65%
Останній аналіз цін FireBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+1.46%
+4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FBX is the ERC20 utility/governance token of FireBot on Polygon. It can be used to pay our software's fees, or to vote for important decisions about the ecosystem, the allocation of the treasury, or distribution of NFTs. During its launch phase, alongside with the NFTs sales, it allowed to form the initial DAO's treasury that is now managed by our proprietary software solution. New $FBX is distributed daily to NFT holders, and in exchange, every time an NFT is sold, 90% of the revenues are added to the treasury.
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