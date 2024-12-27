Ціна FIRA (FIRA)
Поточна ціна FIRA (FIRA) сьогодні становить 0.0035512 USD з ринковою капіталізацією $ 85.49K USD. Ціна FIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FIRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.61 USD
- зміна ціни FIRA протягом дня — -1.32%
- циркуляційна пропозиція – 24.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FIRA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FIRA до USD становила $ -0.0011557547.
За останні 60 днів зміна ціни FIRA до USD становила $ +0.0007600956.
За останні 90 днів зміна ціни FIRA до USD становила $ -0.002130043591176754.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.32%
|30 днів
|$ -0.0011557547
|-32.54%
|60 днів
|$ +0.0007600956
|+21.40%
|90 днів
|$ -0.002130043591176754
|-37.49%
Останній аналіз цін FIRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.67%
-1.32%
+26.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Defira is a blockchain metaverse—the Defiraverse. It is a fusion of DeFi and GameFi, harnessing the synergies of both models to create a DeFi "super app" inside a fantasy game world, which hosts novel and engaging gameplay experiences that fully take advantage of the unique strengths of the blockchain medium. We aim to cultivate the Defiraverse as a multimedia franchise and valuable piece of intellectual property, which is owned and driven by a decentralized community and fandom.
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