Сьогоднішня ціна FIRA (FIRA)

Поточна ціна FIRA (FIRA) сьогодні становить 0.0035512 USD з ринковою капіталізацією $ 85.49K USD. Ціна FIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FIRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.61 USD

- зміна ціни FIRA протягом дня — -1.32%

- циркуляційна пропозиція – 24.07M USD

Отримуйте оновлення цін FIRA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FIRA.