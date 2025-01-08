Сьогоднішня ціна Fiona (FIONA)

Поточна ціна Fiona (FIONA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.29K USD. Ціна FIONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fiona:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.51 USD

- зміна ціни Fiona протягом дня — -0.59%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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