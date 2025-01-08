Ціна Fiona (FIONA)
Поточна ціна Fiona (FIONA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.29K USD. Ціна FIONA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fiona:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.51 USD
- зміна ціни Fiona протягом дня — -0.59%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fiona до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fiona до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fiona до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fiona до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.59%
|30 днів
|$ 0
|-26.82%
|60 днів
|$ 0
|-51.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fiona: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.59%
+1.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fiona's journey to stardom began under challenging circumstances. Born six weeks prematurely, she faced significant health challenges that were closely followed by millions worldwide. The Cincinnati Zoo's documentation of her struggle and eventual recovery turned her into a viral sensation, with Fiona becoming a symbol of perseverance and an ambassador for her species The success of Moo Deng, a memecoin inspired by a baby pygmy hippo from Thailand, provides a compelling case study for $FIONA's potential on the Ethereum blockchain. Moo Deng gained significant attention when Ethereum co-founder Vitalik Buterin sold 10 billion Moo Deng tokens for a charitable cause, leading to a surge in the coin's price
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