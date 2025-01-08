Сьогоднішня ціна FINXFLO (FXF)

Поточна ціна FINXFLO (FXF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 82.60K USD. Ціна FXF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FINXFLO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD

- зміна ціни FINXFLO протягом дня — -1.98%

- циркуляційна пропозиція – 96.00M USD

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