Актуальна ціна Finwizz by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FIN на MEXC вже зараз.

Ціна Finwizz by Virtuals (FIN)

Актуальна ціна 1 FIN до USD:

--
----
+2,20%1D
Графік ціни Finwizz by Virtuals (FIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Finwizz by Virtuals (FIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2,20%

+20,16%

+20,16%

Актуальна ціна Finwizz by Virtuals (FIN) становить --. За останні 24 години FIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FIN змінився на -- за останню годину, +2,20% за 24 години та на +20,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Finwizz by Virtuals (FIN)

$ 40,38K
$ 40,38K$ 40,38K

--
----

$ 40,38K
$ 40,38K$ 40,38K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Finwizz by Virtuals — $ 40,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,38K.

Історія ціни Finwizz by Virtuals (FIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finwizz by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finwizz by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finwizz by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finwizz by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,20%
30 днів$ 0-16,06%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Finwizz by Virtuals (FIN)

Finwizz is the financial wizard for the next generation. An EdTech platform where anyone can learn crypto & finance, create & monetize courses, and share alpha. We break down barriers to onboard new-joiners!

Ресурс Finwizz by Virtuals (FIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Finwizz by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Finwizz by Virtuals (FIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Finwizz by Virtuals (FIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Finwizz by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Finwizz by Virtuals вже зараз!

FIN до місцевих валют

Токеноміка Finwizz by Virtuals (FIN)

Розуміння токеноміки Finwizz by Virtuals (FIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Finwizz by Virtuals (FIN)

Скільки сьогодні коштує Finwizz by Virtuals (FIN)?
Актуальна ціна FIN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FIN до USD?
Поточна ціна FIN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Finwizz by Virtuals?
Ринкова капіталізація FIN — $ 40,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FIN?
Циркуляційна пропозиція FIN — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FIN?
FIN досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FIN?
Історична мінімальна ціна FIN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FIN?
Актуальний обсяг торгівлі FIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FIN цього року?
FIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:16 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.