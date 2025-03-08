Ціна Finvesta (FINVESTA)
Поточна ціна Finvesta (FINVESTA) сьогодні становить 49.1 USD з ринковою капіталізацією $ 53.31M USD. Ціна FINVESTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finvesta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 895.33K USD
- зміна ціни Finvesta протягом дня — -14.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finvesta до USD становила $ -8.00249002977012.
За останні 30 днів зміна ціни Finvesta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finvesta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finvesta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -8.00249002977012
|-14.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finvesta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
-14.01%
+48.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.
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|1 FINVESTA до AUD
A$77.578
|1 FINVESTA до GBP
￡37.807
|1 FINVESTA до EUR
€45.172
|1 FINVESTA до USD
$49.1
|1 FINVESTA до MYR
RM216.531
|1 FINVESTA до TRY
₺1,789.204
|1 FINVESTA до JPY
¥7,268.273
|1 FINVESTA до RUB
₽4,419
|1 FINVESTA до INR
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|1 FINVESTA до IDR
Rp804,917.904
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₱2,822.268
|1 FINVESTA до EGP
￡E.2,487.897
|1 FINVESTA до BRL
R$283.798
|1 FINVESTA до CAD
C$70.213
|1 FINVESTA до BDT
৳5,972.033
|1 FINVESTA до NGN
₦74,168.987
|1 FINVESTA до UAH
₴2,025.866
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Bs3,142.4
|1 FINVESTA до PKR
Rs13,764.694
|1 FINVESTA до KZT
₸24,115.465
|1 FINVESTA до THB
฿1,657.616
|1 FINVESTA до TWD
NT$1,612.444
|1 FINVESTA до CHF
Fr43.208
|1 FINVESTA до HKD
HK$381.507
|1 FINVESTA до MAD
.د.م477.743
|1 FINVESTA до MXN
$994.766