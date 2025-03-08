Сьогоднішня ціна Finvesta (FINVESTA)

Поточна ціна Finvesta (FINVESTA) сьогодні становить 49.1 USD з ринковою капіталізацією $ 53.31M USD. Ціна FINVESTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finvesta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 895.33K USD

- зміна ціни Finvesta протягом дня — -14.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.08M USD

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