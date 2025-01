Що таке FINU ( FINU)

Formula Inu is a Decentralized Finance (DeFi) project on the Ethereum Blockchain. We fill the gap between the racing industry and web3. We are creating an ecosystem of multiple revenue streams generated from in-real-life and web3 business operations. Profits generated from our business operations revenue streams will be allocated to our holders via stablecoin-rewards, as well as to further develop and market the overall project operations.

Ресурс FINU (FINU) Whitepaper Офіційний вебсайт