Ціна FINU (FINU)
Поточна ціна FINU (FINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FINU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.99 USD
- зміна ціни FINU протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FINU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FINU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FINU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FINU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.30%
|60 днів
|$ 0
|+11.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FINU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Formula Inu is a Decentralized Finance (DeFi) project on the Ethereum Blockchain. We fill the gap between the racing industry and web3. We are creating an ecosystem of multiple revenue streams generated from in-real-life and web3 business operations. Profits generated from our business operations revenue streams will be allocated to our holders via stablecoin-rewards, as well as to further develop and market the overall project operations.
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