Сьогоднішня ціна FINU (FINU)

Поточна ціна FINU (FINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FINU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.99 USD

- зміна ціни FINU протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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