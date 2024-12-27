Ціна FintruX (FTX)
Поточна ціна FintruX (FTX) сьогодні становить 0.00124162 USD з ринковою капіталізацією $ 103.49K USD. Ціна FTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FintruX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 529.81 USD
- зміна ціни FintruX протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 83.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FintruX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FintruX до USD становила $ +0.0012942538.
За останні 60 днів зміна ціни FintruX до USD становила $ +0.0019299140.
За останні 90 днів зміна ціни FintruX до USD становила $ +0.00077331415200418665.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ +0.0012942538
|+104.24%
|60 днів
|$ +0.0019299140
|+155.44%
|90 днів
|$ +0.00077331415200418665
|+165.13%
Останній аналіз цін FintruX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
+0.41%
+2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.
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