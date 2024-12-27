Сьогоднішня ціна FintruX (FTX)

Поточна ціна FintruX (FTX) сьогодні становить 0.00124162 USD з ринковою капіталізацією $ 103.49K USD. Ціна FTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FintruX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 529.81 USD

- зміна ціни FintruX протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 83.35M USD

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