Ціна Fins (FINS)
Поточна ціна Fins (FINS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fins:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13 USD
- зміна ціни Fins протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fins до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fins до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fins до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fins до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.03%
|60 днів
|$ 0
|+3.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fins: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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