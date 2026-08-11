Сьогоднішня ціна FinnDuck

Поточна ціна FinnDuck (FDUCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FDUCK до USD становить $ 0 за FDUCK.

FinnDuck наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 389,17, з циркуляційною пропозицією у 867,67M FDUCK. Протягом останніх 24 годин FDUCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FDUCK змінився на +0,65% за останню годину та на -2,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FinnDuck (FDUCK)

Ринкова капіталізація $ 14,39K$ 14,39K $ 14,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,39K$ 14,39K $ 14,39K Циркуляційне постачання 867,67M 867,67M 867,67M Загальна пропозиція 867 669 923,7360489 867 669 923,7360489 867 669 923,7360489

Поточна ринкова капіталізація FinnDuck — $ 14,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FDUCK — 867,67M, зі загальною пропозицією 867669923.7360489. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,39K.