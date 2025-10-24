Актуальна ціна Finna AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FINNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FINNA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Finna AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FINNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FINNA на MEXC вже зараз.

Логотип Finna AI

Ціна Finna AI (FINNA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FINNA до USD:

--
----
-2,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Finna AI (FINNA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Finna AI (FINNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00201926
$ 0,00201926$ 0,00201926

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,23%

-7,72%

-7,72%

Актуальна ціна Finna AI (FINNA) становить --. За останні 24 години FINNA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FINNA становить $ 0,00201926, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FINNA змінився на -- за останню годину, +0,23% за 24 години та на -7,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Finna AI (FINNA)

$ 63,73K
$ 63,73K$ 63,73K

--
----

$ 63,73K
$ 63,73K$ 63,73K

999,98M
999,98M 999,98M

999 982 470,142927
999 982 470,142927 999 982 470,142927

Поточна ринкова капіталізація Finna AI — $ 63,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FINNA — 999,98M, зі загальною пропозицією 999982470.142927. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,73K.

Історія ціни Finna AI (FINNA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finna AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finna AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finna AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finna AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,23%
30 днів$ 0-10,65%
60 днів$ 0-70,22%
90 днів$ 0--

Що таке Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

Ресурс Finna AI (FINNA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Finna AI (USD)

Скільки коштуватиме Finna AI (FINNA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Finna AI (FINNA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Finna AI.

Перегляньте прогноз ціни Finna AI вже зараз!

FINNA до місцевих валют

Токеноміка Finna AI (FINNA)

Розуміння токеноміки Finna AI (FINNA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FINNA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Finna AI (FINNA)

Скільки сьогодні коштує Finna AI (FINNA)?
Актуальна ціна FINNA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FINNA до USD?
Поточна ціна FINNA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Finna AI?
Ринкова капіталізація FINNA — $ 63,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FINNA?
Циркуляційна пропозиція FINNA — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FINNA?
FINNA досяг історичної максимальної ціни у 0,00201926 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FINNA?
Історична мінімальна ціна FINNA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FINNA?
Актуальний обсяг торгівлі FINNA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FINNA цього року?
FINNA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FINNA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:01:09 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.