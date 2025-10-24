Інформація щодо ціни Finna AI (FINNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00201926$ 0,00201926 $ 0,00201926 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,72%

Актуальна ціна Finna AI (FINNA) становить --. За останні 24 години FINNA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FINNA становить $ 0,00201926, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FINNA змінився на -- за останню годину, +0,23% за 24 години та на -7,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Finna AI (FINNA)

Ринкова капіталізація $ 63,73K$ 63,73K $ 63,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,73K$ 63,73K $ 63,73K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 982 470,142927 999 982 470,142927 999 982 470,142927

Поточна ринкова капіталізація Finna AI — $ 63,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FINNA — 999,98M, зі загальною пропозицією 999982470.142927. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,73K.