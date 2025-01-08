Сьогоднішня ціна Finminity (FMT)

Поточна ціна Finminity (FMT) сьогодні становить 0.01837395 USD з ринковою капіталізацією $ 51.58K USD. Ціна FMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finminity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.31 USD

- зміна ціни Finminity протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.81M USD

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