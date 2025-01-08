Ціна Finminity (FMT)
Поточна ціна Finminity (FMT) сьогодні становить 0.01837395 USD з ринковою капіталізацією $ 51.58K USD. Ціна FMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finminity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.31 USD
- зміна ціни Finminity протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finminity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finminity до USD становила $ -0.0011098141.
За останні 60 днів зміна ціни Finminity до USD становила $ -0.0053732301.
За останні 90 днів зміна ціни Finminity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0011098141
|-6.04%
|60 днів
|$ -0.0053732301
|-29.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finminity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.
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