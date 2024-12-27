Сьогоднішня ціна FINKEY (FINKEY)

Поточна ціна FINKEY (FINKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.28K USD. Ціна FINKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FINKEY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.99 USD

- зміна ціни FINKEY протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD

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