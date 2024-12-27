Ціна FINKEY (FINKEY)
Поточна ціна FINKEY (FINKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.28K USD. Ціна FINKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FINKEY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.99 USD
- зміна ціни FINKEY протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FINKEY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FINKEY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FINKEY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FINKEY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ 0
|-34.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FINKEY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.46%
+0.16%
-0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's real life monkeys from a wildlife rehabilitation center situated in Durban, South Africa, called C.R.O.W trading memecoins and the profits go to wildlife conservation, community airdrops, and buybacks & burns of the supply. The project was founded based on the book "A Random Walk Down Wall Street" by Princeton Professor, Burton Malkiel. In which he states that monkeys throwing darts at a sheet of stocks would outperform professional portfolio managers.
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