Сьогоднішня ціна fink (FINK)

Поточна ціна fink (FINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності fink:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34 USD

- зміна ціни fink протягом дня — +6.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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