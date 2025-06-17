Сьогоднішня ціна Finger Monkeys (FMT)

Поточна ціна Finger Monkeys (FMT) сьогодні становить 0,00190319 USD з ринковою капіталізацією $ 1,15M USD. Ціна FMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finger Monkeys:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Finger Monkeys протягом дня — -1,16%

- циркуляційна пропозиція – 605,39M USD

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