Інформація щодо ціни Finger Monkey (FM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,98% Зміна ціни (1 дн.) -1,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,87%

Актуальна ціна Finger Monkey (FM) становить --. За останні 24 години FM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FM змінився на +0,98% за останню годину, -1,55% за 24 години та на -0,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Finger Monkey (FM)

Ринкова капіталізація $ 45,06K$ 45,06K $ 45,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,31K$ 46,31K $ 46,31K Циркуляційне постачання 960,00M 960,00M 960,00M Загальна пропозиція 986 624 591,0 986 624 591,0 986 624 591,0

Поточна ринкова капіталізація Finger Monkey — $ 45,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FM — 960,00M, зі загальною пропозицією 986624591.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,31K.