Ціна Finger Blast (FINGER)
Поточна ціна Finger Blast (FINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finger Blast:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.19 USD
- зміна ціни Finger Blast протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finger Blast до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finger Blast до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finger Blast до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finger Blast до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.23%
|60 днів
|$ 0
|-23.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finger Blast: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.99%
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