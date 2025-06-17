Ціна Finetuning (SN37)
Поточна ціна Finetuning (SN37) сьогодні становить 1,95 USD з ринковою капіталізацією $ 2,47M USD. Ціна SN37 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finetuning:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Finetuning протягом дня — +3,97%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finetuning до USD становила $ +0,074356.
За останні 30 днів зміна ціни Finetuning до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finetuning до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finetuning до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,074356
|+3,97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finetuning: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,26%
+3,97%
-17,83%
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