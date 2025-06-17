Сьогоднішня ціна Finetuning (SN37)

Поточна ціна Finetuning (SN37) сьогодні становить 1,95 USD з ринковою капіталізацією $ 2,47M USD. Ціна SN37 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finetuning:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Finetuning протягом дня — +3,97%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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