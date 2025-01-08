Ціна FindMe (FINDME)
Поточна ціна FindMe (FINDME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.73K USD. Ціна FINDME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FindMe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.27 USD
- зміна ціни FindMe протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 99.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FindMe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FindMe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FindMe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FindMe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.31%
|30 днів
|$ 0
|-15.57%
|60 днів
|$ 0
|-48.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FindMe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.31%
+14.90%
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