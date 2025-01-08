Сьогоднішня ціна Finder AI (FINDER)

Поточна ціна Finder AI (FINDER) сьогодні становить 0.01193306 USD з ринковою капіталізацією $ 10.92K USD. Ціна FINDER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finder AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.55 USD

- зміна ціни Finder AI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 914.77K USD

Отримуйте оновлення цін FINDER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FINDER.