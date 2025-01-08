Ціна Finder AI (FINDER)
Поточна ціна Finder AI (FINDER) сьогодні становить 0.01193306 USD з ринковою капіталізацією $ 10.92K USD. Ціна FINDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finder AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.55 USD
- зміна ціни Finder AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 914.77K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finder AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finder AI до USD становила $ -0.0002193284.
За останні 60 днів зміна ціни Finder AI до USD становила $ +0.0041680472.
За останні 90 днів зміна ціни Finder AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002193284
|-1.83%
|60 днів
|$ +0.0041680472
|+34.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finder AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FinderAI is an ecosystem on Ethereum with an AI-powered tool that scans and analyzes the Ethereum network to identify interesting trends and potential opportunities before they become widely recognized for the public. It provides their users with early insights into promising metas and projects on Ethereum. Additionally, FinderAI has got a revenue-sharing model, where FinderAI Card Holders benefit directly from the platform’s success through profit-sharing mechanisms.
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