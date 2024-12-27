Ціна Finblox (FBX)
Поточна ціна Finblox (FBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 251.87K USD. Ціна FBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finblox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Finblox протягом дня — -9.31%
- циркуляційна пропозиція – 4.49B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finblox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finblox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finblox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finblox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.31%
|30 днів
|$ 0
|-2.61%
|60 днів
|$ 0
|+8.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finblox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
-9.31%
-25.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.
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