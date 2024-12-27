Сьогоднішня ціна Finblox (FBX)

Поточна ціна Finblox (FBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 251.87K USD. Ціна FBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finblox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни Finblox протягом дня — -9.31%

- циркуляційна пропозиція – 4.49B USD

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