Ціна Finanx AI (FNXAI)
Поточна ціна Finanx AI (FNXAI) сьогодні становить 1.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FNXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finanx AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48M USD
- зміна ціни Finanx AI протягом дня — +3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finanx AI до USD становила $ +0.04960699.
За останні 30 днів зміна ціни Finanx AI до USD становила $ +0.7873492380.
За останні 60 днів зміна ціни Finanx AI до USD становила $ +1.9516906240.
За останні 90 днів зміна ціни Finanx AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04960699
|+3.51%
|30 днів
|$ +0.7873492380
|+53.93%
|60 днів
|$ +1.9516906240
|+133.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finanx AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+3.51%
+4.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Finanx AI is an innovative investment platform that leverages advanced AI technology to execute automated trading, generating consistent profits. The platform operates using a proprietary AI algorithm, which has undergone extensive testing to ensure optimal performance. Investors participate by acquiring FNXAI tokens, which are designed to increase in value as profits from AI trading are used to buy back and burn tokens. This creates a unique investment opportunity where the token’s value grows over time, offering investors passive gains through AI-powered trading without needing active involvement.
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