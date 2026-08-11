Сьогоднішня ціна Financie Token

Поточна ціна Financie Token (FNCT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FNCT до USD становить $ 0 за FNCT.

Financie Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 630 536, з циркуляційною пропозицією у 4,16B FNCT. Протягом останніх 24 годин FNCT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00647955, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FNCT змінився на -- за останню годину та на +5,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,12.

Ринкова інформація щодо Financie Token (FNCT)

Ринкова капіталізація $ 630,54K$ 630,54K $ 630,54K Обсяг (за 24 год) $ 5,12$ 5,12 $ 5,12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,03M$ 3,03M $ 3,03M Циркуляційне постачання 4,16B 4,16B 4,16B Загальна пропозиція 20 000 000 000,0 20 000 000 000,0 20 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Financie Token — $ 630,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,12. Циркуляційна пропозиція FNCT — 4,16B, зі загальною пропозицією 20000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,03M.