Ціна FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)
Поточна ціна FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) сьогодні становить 0.01418452 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.46 USD
- зміна ціни FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM протягом дня — -35.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM до USD становила $ -0.00778878438530912.
За останні 30 днів зміна ціни FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM до USD становила $ -0.0057903721.
За останні 60 днів зміна ціни FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM до USD становила $ -0.0092983287.
За останні 90 днів зміна ціни FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM до USD становила $ -0.11629473080907183.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00778878438530912
|-35.44%
|30 днів
|$ -0.0057903721
|-40.82%
|60 днів
|$ -0.0092983287
|-65.55%
|90 днів
|$ -0.11629473080907183
|-89.12%
Останній аналіз цін FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-35.44%
-42.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.
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