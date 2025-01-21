Сьогоднішня ціна FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

Поточна ціна FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) сьогодні становить 0.01418452 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.46 USD

- зміна ціни FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM протягом дня — -35.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FTS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FTS.