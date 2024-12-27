Ціна Finance Wizard (WIZARD)
Поточна ціна Finance Wizard (WIZARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 247.48K USD. Ціна WIZARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Finance Wizard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50K USD
- зміна ціни Finance Wizard протягом дня — +10.68%
- циркуляційна пропозиція – 949.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Finance Wizard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Finance Wizard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Finance Wizard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Finance Wizard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.68%
|30 днів
|$ 0
|-66.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Finance Wizard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
+10.68%
+35.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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