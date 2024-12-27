Сьогоднішня ціна Finance Wizard (WIZARD)

Поточна ціна Finance Wizard (WIZARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 247.48K USD. Ціна WIZARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Finance Wizard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50K USD

- зміна ціни Finance Wizard протягом дня — +10.68%

- циркуляційна пропозиція – 949.82M USD

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